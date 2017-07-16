Роналдиньо нанёс символический удар по мячу перед первым матчем "Ахмата" в РФПЛ

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо сделал символический удар по мячу перед матчем грозненского "Ахмата" и пермского "Амкара" на стадионе в столице Чеченской Республики. Эта игра стала первой официальной встречей для грозненцев под новым названием.
Чуть ранее Роналдиньо выложил на свою страницу в "Инстаграме" совместный снимок с главой республики Рамзаном Кадыровым.
— Меня очень хорошо встретили в Грозном. Я приехал издалека и получил столько любви! Спасибо за всё ФК "Ахмат" и Кадырову, — сопроводил фотографию подписью бразилец.
Напомним, в начале июня руководство "Терека" решило сменить название клуба, которое тот носил с момента основания в 1958 году. По словам главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, на переименовании настаивали болельщики футбольной команды.
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