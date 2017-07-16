Роналдиньо нанёс символический удар по мячу перед первым матчем "Ахмата" в РФПЛ

По словам бразильского футболиста, в Грозном ему оказали очень тёплый и радушный приём.

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо сделал символический удар по мячу перед матчем грозненского "Ахмата" и пермского "Амкара" на стадионе в столице Чеченской Республики. Эта игра стала первой официальной встречей для грозненцев под новым названием.

Чуть ранее Роналдиньо выложил на свою страницу в "Инстаграме" совместный снимок с главой республики Рамзаном Кадыровым.

Muito bem recebido por todos, aqui em Grozny. Especial demais, vir de tão longe e receber tanto carinho!!! Obrigado por tudo @akhmatgrozny e @cherhigov_95 Публикация от Ronaldo de Assis Moreira (@ronaldinho) Июл 16 2017 в 9:59 PDT

— Меня очень хорошо встретили в Грозном. Я приехал издалека и получил столько любви! Спасибо за всё ФК "Ахмат" и Кадырову, — сопроводил фотографию подписью бразилец.

Напомним, в начале июня руководство "Терека" решило сменить название клуба, которое тот носил с момента основания в 1958 году. По словам главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, на переименовании настаивали болельщики футбольной команды.