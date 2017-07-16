Число пострадавших в аварии на американских горках в Мадриде возросло до 33

Среди пострадавших — шестеро детей в возрасте до десяти лет, но никто из них не получил серьёзных ранений.

За помощью к врачам обратились ещё семеро пострадавших при столкновении двух составов на американских горках в мадридском парке аттракционов. Таким образом, общее количество травмированных составляет теперь 33 человека, 27 из них госпитализированы.

Отмечается, что среди пострадавших — шестеро детей в возрасте до десяти лет, впрочем, ни у одного из них нет серьёзных ранений.

Напомним, инцидент произошёл из-за того, что один из составов с людьми, закончив свой маршрут, не остановился и врезался в другой, оказавшийся у него на пути. Что стало причиной сбоя в работе аттракциона, ещё только предстоит выяснить.

Крупнейший в испанской столице тематический парк "Каса-де-Кампо" открылся в 1969 году.