В Германии прошёл крупнейший в этом году легальный рок-концерт неонацистов

По данным полиции, обошлось без серьёзных нарушений общественного порядка, а столкновения с антифашистами удалось избежать.

Почти шесть тысяч человек прибыли в небольшой городок Темар (земля Тюрингия) на крупнейший в Германии легальный рок-концерт неонацистов. Как отмечают местные власти, мероприятие "Рок против иностранного доминирования" прошло без серьёзных инцидентов.

Wir zählen derzeit 5955 Teilnehmer. Unser #Habicht hat ein Auge darauf und heute die beste Aussicht #the1507 pic.twitter.com/Ax0yXwm0qo — Polizei Thüringen (@Polizei_Thuer) 15 июля 2017 г.

По информации телекомпании Deutsche Welle, против проведения концерта возражали местные жители, представители церкви и общественные организации. В Темар приехали и антифашисты, однако полиции удалось не допустить столкновений идеологических противников.

Отмечается, что блюстители порядка зафиксировали два десятка случаев нарушения закона, среди них — ношение запрещённой, в том числе нацисткой символики, употребление наркотиков и пьяные ссоры.

В прошлом году, по данным правительства, в Германии прошло по меньшей мере 205 музыкальных событий, участниками которых были сторонники ультраправых политических взглядов. Deutsche Welle уточняет, что наибольшее количество неонацистов проживает в восточной части страны, на территории бывшей ГДР.