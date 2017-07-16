В Германии прошёл крупнейший в этом году легальный рок-концерт неонацистов

Почти шесть тысяч человек прибыли в небольшой городок Темар (земля Тюрингия) на крупнейший в Германии легальный рок-концерт неонацистов. Как отмечают местные власти, мероприятие "Рок против иностранного доминирования" прошло без серьёзных инцидентов.
Wir zählen derzeit 5955 Teilnehmer. Unser #Habicht hat ein Auge darauf und heute die beste Aussicht #the1507 pic.twitter.com/Ax0yXwm0qo— Polizei Thüringen (@Polizei_Thuer) 15 июля 2017 г.
По информации телекомпании Deutsche Welle, против проведения концерта возражали местные жители, представители церкви и общественные организации. В Темар приехали и антифашисты, однако полиции удалось не допустить столкновений идеологических противников.
Отмечается, что блюстители порядка зафиксировали два десятка случаев нарушения закона, среди них — ношение запрещённой, в том числе нацисткой символики, употребление наркотиков и пьяные ссоры.
В прошлом году, по данным правительства, в Германии прошло по меньшей мере 205 музыкальных событий, участниками которых были сторонники ультраправых политических взглядов. Deutsche Welle уточняет, что наибольшее количество неонацистов проживает в восточной части страны, на территории бывшей ГДР.
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