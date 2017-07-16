В Германии прошёл крупнейший в этом году легальный рок-концерт неонацистов

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В Германии прошёл крупнейший в этом году легальный рок-концерт неонацистов

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На мероприятии собралось около шести тысяч сторонников ультраправых взглядов. Фото: Twitter.com/ER_MV

По данным полиции, обошлось без серьёзных нарушений общественного порядка, а столкновения с антифашистами удалось избежать.

Почти шесть тысяч человек прибыли в небольшой городок Темар (земля Тюрингия) на крупнейший в Германии легальный рок-концерт неонацистов. Как отмечают местные власти, мероприятие "Рок против иностранного доминирования" прошло без серьёзных инцидентов.

По информации телекомпании Deutsche Welle, против проведения концерта возражали местные жители, представители церкви и общественные организации. В Темар приехали и антифашисты, однако полиции удалось не допустить столкновений идеологических противников.

Отмечается, что блюстители порядка зафиксировали два десятка случаев нарушения закона, среди них — ношение запрещённой, в том числе нацисткой символики, употребление наркотиков и пьяные ссоры.

В прошлом году, по данным правительства, в Германии прошло по меньшей мере 205 музыкальных событий, участниками которых были сторонники ультраправых политических взглядов. Deutsche Welle уточняет, что наибольшее количество неонацистов проживает в восточной части страны, на территории бывшей ГДР.

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