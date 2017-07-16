В Турции перевернулся автобус с детьми из Грузии

Дети ехали в Болгарию, и по пути следования автобус врезался в фонарный столб и перевернулся.

Туристический автобус, перевозивший группу грузинских школьников, опрокинулся в районе Эйнесила турецкой провинции Гиресун. Как сообщает агентство Anadolu, 38 человек в результате этого ДТП получили ранения.

Дети возрасте 9–13 лет направлялись в Болгарию. По пути следования автобус врезался в фонарный столб и перевернулся.

На место происшествия немедленно были направлены медики и спасатели.

Раненых детей перевезли в ближайшие больницы в Гиресуне и Трабзоне. После оказания первой помощи примерно 16 из них были выписаны, остальные 22 человека по-прежнему находятся на лечении.