В России будет сниматься сериал о китайских телохранителях Ленина

В Китае начинаются съёмки сериала, главными героями которого стали китайские телохранители Владимира Ленина.

Как сообщает Синьхуа, в сценарий многосерийного фильма заложены реальные исторические факты: в частности, после Октябрьской революции 1917 года десятки тысяч китайцев пополнили ряды красноармейцев и тем самым внесли вклад в становление социалистического государства.

Создатели сериала ссылаются на новейшие расшифровки российских архивов, согласно которым из китайских военнослужащих, которые отличались храбростью, волей и боевым мастерством, большевики набрали группу телохранителей вождя.

Режиссер Ху Минган сообщил, что прототипом главного героя нового кино стал Ли Фуцин, человек, являвшийся одним из семи охранников Ленина. Сериал будет сниматься на территории РФ, время выхода его на экраны — конец 2017 — начало 2018 года.