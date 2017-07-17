"Зима пришла". Сериал "Игра престолов" вернулся на экраны с седьмым сезоном

В новом сезоне культового сериала зрители ещё сильнее приблизятся к главному вопросу: кто же займёт Железный трон Семи Королевств?

Сегодня на телеканале HBO стартует седьмой сезон "Игры престолов" — самого популярного и титулованного фантастического сериала последних лет. Первую серию, получившую название Dragonstone, можно будет посмотреть одновременно со всем миром в 4:00 по московскому времени.

Седьмой сезон, он же предпоследний, будет состоять всего из семи серий вместо десяти, как предыдущие. Минус в количестве будет восполнен временем: продолжительность каждой серии составит около 60 минут. Финальные же серии сезона станут самыми длинными за весь сериал. Продолжительность шестой составит 71 минуту, а седьмой — 81.

Над сценарием по-прежнему работал автор цикла книг "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин несмотря на то, что события сериала уже давно опередили события первоисточника. В основу сюжета легли черновые варианты заключительных частей саги — "Ветра зимы" и "Мечта о весне". Новый сезон также отметился тем, что начнётся позднее предыдущих и завершится 27 августа.

Ещё более впечатляющими в новом сезоне станут "дети" Дейенерис Таргариен. По словам режиссёра Мэтта Шекмана, уже значительно подросшие драконы увеличились до размеров пассажирского лайнера Boeing 747 — более 70 метров в длину при размахе крыльев в 64 метра.

Между тем фанаты сериала не только рассуждают, какой из домов займёт Железный трон в Королевской гавани, но и кто из оставшихся персонажей умрёт в седьмом сезоне. С момента начала сериала его поклонники насчитали уже 150 966 смертей.

Заключительный сезон "Игры престолов" выйдет не позднее 2018 года и станет самым коротким — всего 6 серий.