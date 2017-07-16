Правозащитники назвали число погибших в Сирии за годы гражданской войны

Сирийский наблюдательный совет по правам человека заявил о том, что за годы гражданской войны в Сирии погибли уже почти 332 тысячи человек, в том числе — почти 100 тысяч мирных жителей и более 18 тысяч детей. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Серьёзные потери понесли также правительственные войска (более 116 тысяч убитых) и повстанцы — члены альянса сирийской оппозиции и курдских формирований "Демократических сил Сирии" (57 тысяч погибших).

Кроме того, убиты 58 тысяч джихадистов — в основном сторонников террористической организации ИГИЛ* или группировок, близких к "Аль-Каиде"*.

При этом отмечается, что данные базирующегося в Лондоне Сирийского наблюдательного совета по правам человека основываются на сведениях, полученных от активистов и информаторов в Сирии, и, как правило, не могут быть проверены из независимых источников.

* Организации запрещены в России по решению Верховного суда.