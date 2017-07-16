В ходе народного референдума в Венесуэле убиты два человека

Стрельба произошла неподалёку от церкви, огонь по людям вели вооружённые люди на мотоциклах.

Два человека были убиты в результате стрельбы, произошедшей во время организованного оппозицией народного референдума против политики президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщил оппозиционный лидер, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес.

2 personas muertas y varios heridos en Catia Frente a la Iglesia. Sujetos armados en moto dispararon contra las personas q manifestaban — Roman Camacho (@RCamachoVzla) 16 июля 2017 г.

— Внимание! Два человека убиты и несколько ранено в Катии (пригород Каракаса) напротив церкви. Вооружённые люди на мотоциклах выстрелили в людей, которые проводили манифестацию, — такую запись сделал в своём "твиттере" журналист Рамон Камачо. Этот твит впоследствии разместил у себя и Каприлес.

Глава муниципалитета Сукре Карлос Окарис уточнил, что в ходе голосования было зафиксировано 273 инцидента. Власти страны эти сведения пока не комментируют.

Лайф сообщал, что для проведения референдума в Венесуэле было организовано более двух тысяч участков для голосования, ещё 505 — в других странах мира. Принять участие в народном референдуме могли граждане республики, которым исполнилось 18 лет.