Активисты устроили драку на открытии российского магазина в Киеве

По словам одного из организаторов акции, участники пикета хотели призвать покупателей "не финансировать российский бюджет".

В Киеве активисты столкнулись с охранниками торгового центра, в котором должен был открыться магазин российского производителя и продавца одежды Gloria Jeans.

Один из организаторов акции, член движения "Отпор" Павел Островский утверждает, что пикетчиков, которые намеревались призвать покупателей "не финансировать российский бюджет", спровоцировали на конфликт охранники. Прибывшие полицейские впоследствии отпустили активистов, а охранники вместе с сотрудниками торгового центра обвинили членов "Отпора" в избиении.

Согласно видеозаписи с места происшествия, потасовку спровоцировал одетый в камуфляж активист. В ролике заметны также и другие пикетчики, в руках у них — плакаты с надписями "Gloria Jeans ЛНР" и "Сделано в ЛНР".

Как ранее заявили в Службе безопасности Украины, главная украинская фабрика одежды Gloria Jeans расположена в неподконтрольном Киеву Луганске и её производство по-прежнему не остановлено.