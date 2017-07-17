Премьер Канады повидал семью беженцев, назвавших ребёнка в его честь

Сирийские беженцы, у которых растёт маленький тёзка Джастина Трюдо, покинули Сирию шесть лет назад и в прошлом году перебрались в Канаду.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Калгари навестил семью беженцев, в которой растёт Джастин-Трюдо Адам Биляль. Этого двухмесячного ребёнка родители назвали в честь канадского премьера.

Сирийская семья, в которой растёт мальчик, покинула свою родину около шести лет назад. В Канаде эти беженцы поселились в феврале прошлого года.

Встреча Трюдо и Трюдо прошла на ежегодном ковбойском родео-фестивале. Канадского премьера вместе с тёзкой на руках запечатлел его личный фотограф.