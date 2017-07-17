Премьер Канады повидал семью беженцев, назвавших ребёнка в его честь

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Калгари навестил семью беженцев, в которой растёт Джастин-Трюдо Адам Биляль. Этого двухмесячного ребёнка родители назвали в честь канадского премьера.
.@JustinTrudeau met Justin-Trudeau Adam Bilal in #Calgary today. Background: https://t.co/u91OQexycZ #cdnpoli pic.twitter.com/qA2kvBXeXn— Adam Scotti (@AdamScotti) 15 июля 2017 г.
Сирийская семья, в которой растёт мальчик, покинула свою родину около шести лет назад. В Канаде эти беженцы поселились в феврале прошлого года.
Встреча Трюдо и Трюдо прошла на ежегодном ковбойском родео-фестивале. Канадского премьера вместе с тёзкой на руках запечатлел его личный фотограф.
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