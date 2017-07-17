ЛДПР хочет запретить воскресную рекламу на ТВ

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ЛДПР хочет запретить воскресную рекламу на ТВ

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Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо

Согласно поправкам, которые депутаты предлагают внести в закон о рекламе, она не должна будет прерывать показ телепередач с 6 часов утра и до полуночи.

Несколько депутатов от ЛДПР внесут в понедельник законопроект, по которому в воскресенье с 6:00 до 24:00 будет запрещено прерывать рекламой фильмы и передачи на ТВ. Об этом сообщает пресс-служба фракции либерал-демократов в Госдуме.

В поддержку своей инициативы авторы проекта закона приводят результаты опроса фонда "Общественное мнение", который показал, что 82% граждан считают: телевизионная реклама занимает слишком много времени.

Депутаты, решившие ограничить показ рекламы на телевидении, подчёркивают, что люди в выходные должны отдыхать и в том числе — иметь возможность смотреть спокойные передачи, документальные, художественные фильмы.

— А когда они периодически прерываются агрессивной рекламой — это уже не отдых. Навязчивые ролики напоминают людям о разных заболеваниях, проблемах, попросту раздражают, — считает один из соавторов инициативы депутат Ярослав Нилов.

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