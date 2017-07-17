В Нигерии более 30 человек сгорели заживо из-за взрыва топлива

По одной из версий, взрыв в хранилище произошёл из-за курения в непосредственной близости с разлитым горючим.

В результате взрыва топлива на нефтяном хранилище в зоне свободной торговли Калабар погибли более 30 человек, ещё столько же получили ожоги разной степени тяжести. Об этом сообщает издание Daily Post Nigeria.

Scores burnt dead as fire razes oil facilities in Cross River https://t.co/3ZWBzHtgne pic.twitter.com/qYROE4LdjL — Daily Post Nigeria (@DailyPostNGR) 16 июля 2017 г.

Взрыв, повлёкший за собой масштабный пожар, произошёл в момент, когда работники собирали в контейнеры топливо, разлившееся в результате протечки на одном из объектов.

По словам очевидцев, причиной трагедии послужил курящий вблизи разлитого топлива человек. По другой версии, взрыв прогремел в тот момент, когда один из работников собирался украсть часть топлива, но не знал об утечке.

— Всё, что я пока могу сообщить вам, — менеджер по безопасности и некоторые сотрудники службы безопасности из компании погибли, — сообщил один из свидетелей пожара.