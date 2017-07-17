WSJ: Хакеры 150 тысяч раз атаковали избиркомы Южной Каролины в день выборов

Государственная комиссия по выборам штата пока затрудняется назвать предполагаемых виновников произошедшего.

Системы регистрации избирателей американского штата Южная Каролина подверглись массированной атаке в день президентских выборов в США 8 ноября прошлого года. Как сообщает газета Wall Street Journal, удалось зарегистрировать почти 150 тысяч попыток взлома.

По всей видимости, массированная атака осуществлялась при помощи автоматизированных компьютерных ботов. При этом государственная комиссия по выборам штата пока затрудняется назвать предполагаемых виновников произошедшего.

Ранее сообщалось, что в день выборов киберпреступники атаковали системы избиркомов 21 штата. Администрация Обамы тогда заявила, что как минимум в двух из них — Аризоне и Иллинойсе — орудовали иностранные хакеры.