Беспилотник США провёл воздушную разведку над территорией Донбасса

Аппарат летал над линией разграничения несколько часов и мог наблюдать за территориями ДНР и ЛНР, а также за приграничными областями РФ.

Западные порталы, отслеживающие перемещение военной авиации, сообщили о многочасовой воздушной разведке, которую провёл стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4A Global Hawk, принадлежащий ВВС США.

Разведчик курсировал над линией разграничения Украины с Донецкой и Луганской народными республиками в течение нескольких часов, но при этом её не пересекал. Во время полёта беспилотник держал высоту в 16,7 тысячи метров.

Летательный аппарат вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии. В воздушное пространство Украины он вошёл над Николаевской областью, а после выполнения задания покинул территорию Украины к северу от Молдавии.

Профильные информационные порталы отмечают, что возможности беспилотника RQ-4А Global Hawk могли позволить ему вести разведку на глубину до 300 километров — то есть наблюдать не только за всей территорией ДНР и ЛНР, но также и за пограничными российскими областями.