Число жертв паводка в Аризоне достигло девяти человек

В Аризоне спасательная служба обнаружила тела девятерых человек, погибших в результате наводнения. Одной из жертв стала двухлетняя девочка, сообщает NBC News.

UPDATE: 9 people are dead following a flash flood at an Arizona swimming hole, officials say https://t.co/NlVtqZFbyq — NBC News (@NBCNews) 16 июля 2017 г.

Всего во время паводка смыло 14 человек, которые собрались на семейном пикнике у реки Верде. Четверых удалось спасти сразу. Поисковая служба до сих пор продолжает искать 13-летнего мальчика.

— Для поиска выживших мы привлекли более 40 человек из поисково-спасательной команды и вертолёты государственной полиции, — сообщил сержант округа Дэвид Хорнунг.

По словам полиции, причиной паводка стали продолжительные дожди, из-за которых река Верде вышла из берегов. Национальная метеорологическая служба в Финиксе выступила с предупреждением, что подобные наводнения могут произойти в центральных и южных районах Аризоны.