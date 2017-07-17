Число жертв паводка в Аризоне достигло девяти человек

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Число жертв паводка в Аризоне достигло девяти человек

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В Аризоне спасательная служба обнаружила тела девятерых человек, погибших в результате наводнения. Одной из жертв стала двухлетняя девочка, сообщает NBC News.

Всего во время паводка смыло 14 человек, которые собрались на семейном пикнике у реки Верде. Четверых удалось спасти сразу. Поисковая служба до сих пор продолжает искать 13-летнего мальчика.

— Для поиска выживших мы привлекли более 40 человек из поисково-спасательной команды и вертолёты государственной полиции, — сообщил сержант округа Дэвид Хорнунг.

По словам полиции, причиной паводка стали продолжительные дожди, из-за которых река Верде вышла из берегов. Национальная метеорологическая служба в Финиксе выступила с предупреждением, что подобные наводнения могут произойти в центральных и южных районах Аризоны.

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