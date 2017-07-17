Десятки человек пропали без вести при крушении военного судна у берегов Камеруна

Прибывшие на место сотрудники береговой службы сумели достать из воды лишь шестерых военнослужащих.

Более 30 военнослужащих из элитного подразделения камерунской армии —бригады быстрого реагирования — пропали без вести при крушении военного судна на участке между городом Лимбе и полуостровом Бакасси. Об этом сообщает издание Journal du Cameroun.

Cameroun | Un navire de l'armée chavire en mer, «des dizaines» de disparus https://t.co/qAWU2eIdSw pic.twitter.com/v1ZLodEigf — TVA nouvelles (@tvanouvelles) 16 июля 2017 г.

По данным СМИ, на борту судна находилось 40 человек. Прибывшие на место сотрудники береговой службы сумели спасти шестерых из них, судьба большей части военнослужащих неизвестна. Сейчас на месте затопления проводится поисково-спасательная операция, на данный момент удалось найти одного погибшего. Пока не ясно, что стало причиной кораблекрушения.

Как отмечает агентство France-Presse, бригада быстрого реагирования Камеруна находится на переднем краю борьбы против террористической группировки "Боко харам", в марте 2015 года присягнувшей на верность ИГИЛ*.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.