WSJ: В случае "российской агрессии" Финляндия готова уйти в подполье

Если случится война, подземный город под Хельсинки станет решающей линией обороны.

Власти Финляндии активно совершенствуют систему бункеров и туннелей под Хельсинки, пишет The Wall Street Journal. По утверждению издания, этот процесс идёт на фоне обострения отношений между Россией и Западом.

Издание утверждает, что системы подземных коммуникаций под финской границей имеют 200-километровую протяжённость и значительная её часть находится в гражданском пользовании. Однако в случае "российской агрессии" туннели могут быть переоборудованы в убежища и командные центры всего за несколько дней.

Подземный город способен вместить в себя всё население Хельсинки — более 600 тысяч человек. Эвакуированные будут обеспечены бесперебойной связью, у правительства останется возможность управлять страной из безопасного расположения.

Финнов очень беспокоят скорые российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017". Военные эксперты отмечают, что сами по себе они неинтересны — важно то, что будет после них, в связи с чем властям хочется уверенности "в том, что войска уйдут с занятых позиций".