Один человек погиб и 56 пострадали при столкновениях полиции с жителями Каира

Протестующие забросали силовиков камнями и обстреляли из дробовиков, вынудив их применить слезоточивый газ.

Попытка властей египетской столицы снести незаконно возведённые жилые дома в неблагополучном районе Аль-Варрак вылилась в масштабные столкновения местных жителей с полицией. Как сообщает агентство Reuters, по меньшей мере один человек погиб.

— Протестующие забросали силовиков камнями и обстреляли из дробовиков, вынудив полицию применить слезоточивый газ, — говорится в заявлении Министерства внутренних дел страны.

Ранения получили 37 полицейских и 19 местных жителей. Когда появилась информация об одном погибшем, полиция приостановила операцию по сносу построек.

Местные жители настаивают на том, что дома они возвели ещё три десятка лет назад, а власти Каира хотят их разрушить, чтобы освободить землю под строительство отелей.