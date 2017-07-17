Разведка США считает, что Катар подставили хакеры

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Разведка США считает, что Катар подставили хакеры

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"мира Катара Тамим бин Хамада Аль Тани и президент США Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Jonathan Ernst

По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, бойкот Катара подорвёт все усилия США, направленные на борьбу с ИГИЛ*.

По данным американской разведки, взлом систем государственного информационного агентства Катара с целью размещения ложных высказываний эмира Катара организован ОАЭ. Об этом сообщает The Washington Post.

Спецслужбы США сообщили, что располагают информацией о том, что ещё в мае старшие члены правительства ОАЭ обсудили реализацию плана по кибератакам на государственное информационное агентство Катара.

В ложных сообщениях, появившихся на сайте, говорилось, что эмир назвал Иран исламской властью, а также похвалил деятельность ХАМАС*. Заявления спровоцировали международный скандал: власти ОАЭ, Бахрейна, Саудовской Аравии и Египта объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.

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