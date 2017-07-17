В аварии с автобусом в Ставропольском крае погибло два человека

Около полуночи возле посёлка Нины Советского района Ставропольского края произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и рейсового автобуса. Погибло два человека, ещё пятнадцать госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Известно, что в автобусе находилось 28 человек. ДТП произошло на 51-м километре автодороги Кочубей-Нефтекамск-Зеленокумск-Минеральные воды. Автобус следовал по маршруту Кизляр — Пятигорск

По предварительным данным, столкновение произошло из-за вылетевшего на полосу встречного движения легкового автомобиля.

Полиция выясняет обстоятельства аварии.