Меркель заявила о своей готовности оставаться канцлером ФРГ до 2021 года

Политик заявила, что намерена сдержать обещание, которое она дала сторонникам партии.

В случае успеха блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на предстоящих в сентябре этого года парламентских выборах в Германии Ангела Меркель намерена возглавлять правительство страны до 2021 года. Об этом сама политик заявила в интервью телеканалу ARD.

— Я выставила свою кандидатуру и собираюсь работать четыре года. И у меня твёрдое намерение сделать именно так, как я пообещала людям, — сказала Меркель.

Как отмечает телекомпания Deutsche Welle, в случае победы на выборах Меркель в четвёртый раз подряд возглавит правительство. В 2021 году ей исполнится 67 лет.