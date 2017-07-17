Меркель заявила о своей готовности оставаться канцлером ФРГ до 2021 года

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Меркель заявила о своей готовности оставаться канцлером ФРГ до 2021 года

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Ангела Меркель во время интервью телеканалу ARD. Фото: © REUTERS/Hannibal Hanschke

Политик заявила, что намерена сдержать обещание, которое она дала сторонникам партии.

В случае успеха блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на предстоящих в сентябре этого года парламентских выборах в Германии Ангела Меркель намерена возглавлять правительство страны до 2021 года. Об этом сама политик заявила в интервью телеканалу ARD.

— Я выставила свою кандидатуру и собираюсь работать четыре года. И у меня твёрдое намерение сделать именно так, как я пообещала людям, — сказала Меркель.

Как отмечает телекомпания Deutsche Welle, в случае победы на выборах Меркель в четвёртый раз подряд возглавит правительство. В 2021 году ей исполнится 67 лет.

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