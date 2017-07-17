В боях за Мосул ликвидированы 25 тысяч боевиков ИГИЛ

Также удалось уничтожить более 1200 заминированных автомобилей и 1500 единиц бронетехники террористов.

В течение девяти месяцев, пока шли боевые действия по освобождению иракского города Мосул от террористической группировки ИГИЛ*, было уничтожено более 25 тысяч боевиков, из которых 450 — это смертники.

Такие сведения привёл командующий военными операциями в провинции Найнава генерал Абдель-Амир Яролла.

Согласно сообщению генерала, за это время также разгромлено 1247 заминированных автомобилей, сбито 130 беспилотников, уничтожено 1500 единиц бронированной техники террористов.

В ближайшие дни начнётся последний, четвёртый этап по освобождению всей провинции Найнава и в частности — района Тель-Афар, сказал Яролла.

В свою очередь, сирийское информагентство SANA со ссылкой на СМИ Ирака отмечает, что в освобождении Мосула участвовали более 100 тысяч иракских военнослужащих, включая сотрудников федеральной полиции и бойцов народного ополчения.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.