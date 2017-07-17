В Канаде из-за пожаров эвакуированы более 36 тысяч человек

Власти Канады потратили на ликвидацию лесных пожаров в Британской Колумбии уже более 80 миллионов долларов.

В канадской провинции Британская Колумбия на тысячах гектаров бушует сильнейший лесной пожар. Из своих домов эвакуированы 36 600 человек, об этом сообщает CBC News со ссылкой на министра транспорта Тодда Стоуна. Всего пожарные насчитывают в провинции 162 очага возгорания.

— Стойкость Британской Колумбии проявляется в спокойствии, собранности и храбрости тех, кто эвакуируется, — сообщил Стоун.

Накануне около 24 тысяч человек, проживающих у озера Уильямс и его прилегающих районах, получили приказ об эвакуации. Однако, по словам администрации, около 60% жителей уехали ещё до того, как было приказано покинуть область возгораний.

Министр лесного хозяйства Джон Рустад сообщил, что в борьбе с лесными пожарами в Британской Колумбии задействованы около 2900 пожарных и 203 самолёта. Министр также сообщил, что один вертолёт разбился во время пожара в районе Чилкотин. Пилот, он же единственный пассажир вертолёта, был ранен, но сейчас находится в стабильном состоянии.