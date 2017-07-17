Минздрав предлагает запретить продажу алкоголя в выходные дни

В ведомстве считают, что нынешних мер по борьбе с алкоголизмом недостаточно: нет шагов по ограничению доступности алкогольной продукции.

В Стратегию формирования здорового образа жизни населения может быть включён пункт о запрете на продажу в выходные дни алкоголя. Как пишут "Известия", такая идея прорабатывается Минздравом РФ.

Разработкой этой стратегии занимается Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины (ГНИЦПМ) Министерства здравоохранения, на который ссылается издание. В ведомстве полагают, что подобный запрет может быть эффективным, поскольку нынешних мер по борьбе со злоупотреблением алкоголя недостаточно.

В частности, в проекте стратегии на период до 2025 года утверждается, что не хватает мер, которые были бы направлены на снижение доступности алкоголя путём ограничения и контроля его розничной продажи по месту и времени. Например, нет ограничений по продаже алкоголя в выходные дни.

В пресс-службе ведомства газете пояснили, что Минздрав вместе с другими ведомствами решает, как будет реализована мера о запрете. Сейчас план реализации стратегии находится в разработке, и ясность наступит после его согласования на межведомственном уровне.

— Подобные инициативы обсуждаются в экспертном сообществе, — отметили в ведомстве.