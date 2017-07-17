Астрономы поймали странные сигналы от близкого к Земле красного карлика

Пока учёные не могут с уверенностью сказать, имеют пойманные радиосигналы естественное или искусственное происхождение.

Сотрудники находящейся в Пуэрто-Рико обсерватории Аресибо сумели поймать странные сигналы, исходящие, предположительно, от небольшой и относительно холодной звезды Росс 128, которая находится на расстоянии всего 11 световых лет от нашей планеты. О своём открытии они сообщили изданию Business Insider.

Астробиолог из Университета Пуэрто-Рико Абель Мендес рассказал, что наблюдение за звездой велось в течение десяти минут и пойманный в это время радиосигнал отличался не только от тех, что обычно испускают звёзды, но и от сигналов, которые ранее удавалось поймать от Росс 128 — он шёл на более высоких частотах.

Пока учёные затрудняются однозначно сказать, идёт ли речь о новом классе звёздных вспышек, или сигнал исходит от другого источника — фоновой звезды или же высокоорбитального искусственного спутника Земли.

— Сигналы, вероятно, слишком слабы для других радиотелескопов, а крупнейший в мире телескоп FAST пока находится под калибровкой, — пояснил Мендес.

Астробиолог не спешит сбрасывать со счетов версию, что сигнал может исходить от источника, созданного представителями внеземных цивилизаций, но пока учёные намерены проверить более правдоподобные гипотезы.

Учёные из обсерватории Аресибо будут регулярно наблюдать за звездой Росс 128 начиная с 16 июля в надежде разгадать тайну. К исследованиям подключатся и специалисты, занимающиеся поиском внеземных цивилизаций (проект SETI — Search for Extraterrestrial Intelligence. — Прим. Лайфа). Впрочем, пока они со скепсисом относятся к открытию, сделанному их пуэрториканскими коллегами.

— Велика вероятность, что пойманные сигналы являются наземным вмешательством в работу телескопа. Это действительно всегда так, — прокомментировал порталу Business Insider старший астроном SETI Сет Шостак.

Красный карлик Росс 128 находится в созвездии Девы на расстоянии 11 световых лет от Солнца. При этом сама звезда примерно в 2800 раз тусклее нашего светила. Увидеть её с Земли невооружённым глазом невозможно.