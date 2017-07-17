Учёным впервые удалось заснять спаривание дальневосточных леопардов

Сотрудники национального парка наблюдают положительную динамику численности дальневосточного леопарда и следят за формированием новых пар пятнистых.

Впервые в мировой истории наблюдений за дальневосточными леопардами в дикой природе учёные получили фотографии спаривания пятнистых хищников. Популяция самой редкой дикой кошки растёт, сообщает "Земля леопарда". Сотрудники парка ведут наблюдения за численностью животных с 2013 года.

Леопарда Leo 64M и его избранницу застали за любовными играми в северной части национального парка. Мужской особи около трёх лет, и, по сообщениям исследователей, самка может стать первой парой для хищника. Именно в этом возрасте у диких кошек происходит половое созревание.

Фотографии двух животных были сделаны в марте. На снимке видно, что, оказавшись в романтической обстановке, животные не заметили фотоловушку. Несмотря на то что в паре животные бывают недолго, самка может успешно зачать потомство. Беременность у леопардов длится около 90 дней, после чего на свет может появиться до трёх котят. Как показательная и ответственная мать, всю заботу о малышах на себя берёт самка. Отец семейства в воспитании своих детей участия не принимает.