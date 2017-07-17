УЕФА соболезнует семьям жертв обрушения стены на стадионе в Сенегале

УЕФА соболезнует семьям тех, кто стал жертвами трагедии, произошедшей 15 июля на арене "Демба Диоп" в столице Сенегала.

— УЕФА приносит искренние соболезнования семьям погибших и выражает поддержку обоим клубам и Сенегальской федерации футбола, — гласит текст сообщения на сайте УЕФА.

Как ранее сообщал Лайф, из-за давки, потасовок и обрушения стены на стадионе в Дакаре погибли восемь человек. Ещё 49 посетителей стадиона были ранены. Трагические события случились после окончания финала Кубка страны между командами "Стад де Мбур" и "Юнион Спортив Уакам".