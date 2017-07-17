В Иране по обвинению в наркобизнесе повесили 10-летнего мальчика

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В Иране по обвинению в наркобизнесе повесили 10-летнего мальчика

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Фото: © REUTERS/Caren Firouz

Он и ещё трое взрослых мужчин были казнены в тюрьме Захедан, а после их тела целый день лежали в тюремном дворе на 50-градусной жаре.

В двух городах иранской провинции Белуджистан власти казнили четырёх человек по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Как сообщает Iran Human Rights, среди повешенных был десятилетний ребёнок.

Обвиняемые были казнены в минувшую пятницу в печально известной тюрьме Захедан. При этом семьи казнённых людей подверглись тотальному осуждению их родственников.

После казни тела повешенных были оставлены на территории тюремного двора, где в течение дня находились под палящим солнцем при 50-градусной температуре.

В Iran Human Rights сообщили, что в течение последних двенадцать дней в Иране было проведено 56 казней. Отмечается, что 31 человек из этого списка был повешен по обвинениям, связанным с наркотиками.

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