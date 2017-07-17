"Пётр Великий" и "Дмитрий Донской" начали переход из Североморска в Петербург

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"Пётр Великий" и "Дмитрий Донской" начали переход из Североморска в Петербург

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Атомный ракетный крейсер "Пётр Великий" и подводный атомный ракетоносец "Дмитрий Донской" покинули Североморск и направились в Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде.

Перед выходом с главной базы Северного флота экипажи крейсеров выполнили полный цикл базовой подготовки и отработали задачи по плану боевой подготовки в море.

В Главном военно-морском параде, который пройдёт 30 июля, от Северного флота примут участие около десяти кораблей и судов, а также 28 экипажей самолётов и вертолётов ВВС и ПВО Северного флота.

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