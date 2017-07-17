Четыре человека пострадали при жёсткой посадке самолёта на Байкале

Следственный комитет РФ проверяет обстоятельства жёсткой посадки легкомоторного самолёта Cessna-172R в посёлке Хужир Ольхонского района Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, в этом ЧП пострадали четыре человека.

— В районе острова Ольхон в посёлке Хужир Ольхонского района Иркутской области совершил жёсткую посадку на водную поверхность озера Байкал легкомоторный самолёт Cessna-172R, принадлежащий частному лицу, — сообщили в СКР.

Инцидент произошёл 16 июля около 16:30 мск. По предварительным данным, в самолёте находились пилот и три пассажира, все они получили ранения. Самолёт частично затонул в Байкале.