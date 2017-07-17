Астрономы обнаружили галактику в тысячу раз ярче Млечного Пути

Ультравысокая яркость, по мнению учёных, свидетельствует о высокой скорости звездообразования — до двух тысяч солнечных масс в год.

Испанские учёные с помощью телескопа Gran Telescopio Canarias обнаружили субмиллиметровую галактику, которая примерно в тысячу раз ярче Млечного Пути и удалена от него на расстояние десяти миллиардов световых лет. Результаты научных изысканий были опубликованы в издании Astrophysical Journal Letters.

Открытие галактики WISE J132934.18 + 224327.3 стало возможным благодаря так называемой гравитационной линзе — массивному скоплению звёзд или галактик, которое своим гравитационным полем способно отклонять направление распространения электромагнитного излучения.

— Из-за гравитационной линзы, действующей подобное телескопу, галактика видится нам в 11 раз больше и ярче, чем есть на самом деле. На изображении кольца Эйнштейна* она выглядит как несколько пятен вокруг плотной части кластера, — пояснил один из авторов исследования Анастасио Диас-Санчес.

По словам учёных, ультравысокая яркость галактики указывает на вероятно высокую скорость звездообразования — от 500 до 2000 солнечных масс в год. Для сравнения, Млечный Путь формирует звёзды со скоростью примерно две солнечные массы в год.

Следующим шагом, как уверяют исследователи, станет изучение молекулярного состава открытой галактики.

* Кольцом Эйнштейна называется оптический феномен, возникающий при искажении электромагнитного излучения массивным объектом, выполняющим роль линзы, — если наблюдаемый объект и линза находятся на одной линии, это даёт изображение светящегося круга.