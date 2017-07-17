Охотники застрелили двух медведей на улицах Петропавловска-Камчатского

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Охотники застрелили двух медведей на улицах Петропавловска-Камчатского

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Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Хищники бродили по городским улицам и околачивались возле жилых домов, причём причина, по которой они вышли к людям, непонятна.

Двоих медведей отстрелили на улицах Петропавловска-Камчатского местные охотоведы на минувших выходных. Об этом сообщили в государственном охотнадзоре Агентства лесного хозяйства Камчатского края.

Причина, по которой животные — самцы 2,5 и 4 лет — вышли к людям, неизвестна. Медведи бродили по городским улицам и возле жилых домов. К счастью, никто не пострадал.

С начала года на Камчатке отстрелены уже 19 медведей. Охотоведы проверяют информацию о выходе хищников ещё в ряде населённых пунктов региона. Так, Лайф рассказывал о медведе, который устроил пробежку по центральной улице Усть-Камчатска. Шустрое животное промчалось со скоростью не менее 30 км/ч.

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