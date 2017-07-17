В США женщина сломала нос и выбила зубы во время посещения музея секса

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В США женщина сломала нос и выбила зубы во время посещения музея секса

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Ей потребуется операция на нос и имплантация новых зубов после падения с батута в форме груди.

Один из топ-менеджеров компании Ralph Lauren подала в суд на музей секса в Нью-Йорке. 35-летняя Мелани Абрамов получила серьёзные травмы во время прыжков на батуте в виде женской груди.

По словам Мелани, теперь ей потребуются новые зубные импланты и операция на нос, чтобы восстановить травмированное лицо. Также в иск входит требование возместить моральный ущерб. Женщина отправилась в необычный музей в свой день рождения.

Друзья, с которыми Мелани пришла на батут, отмечают, что именинница прыгала и веселилась, а затем внезапно пропала из виду. Пострадавшую обнаружили на полу в луже крови.

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