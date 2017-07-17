При Трампе обстрелы Сирии и Ирака оказались в 4 раза смертоноснее, чем при Обаме

Военная авиация американского президента Дональда Трампа убивает до 12 гражданских лиц в день.

По данным Airwars, жертвы среди мирного населения в результате ударов американской коалиции по контролируемым ИГИЛ* районам увеличились при президентстве Дональда Трампа. Об этом сообщает The Daily Beast.

Как утверждают правозащитники, за шесть месяцев правления Трампа при авиаударах погибли 2200 невинных людей, что составляет 360 смертей в месяц. За то время, что США при Обаме бомбили Ирак и Сирию, ежемесячно гибло по 80 гражданских.

По словам экспертов, это может быть связано не только с активизацией боевых действий, но и с ослаблением контроля коалиции за потерями среди гражданских. Должностные лица коалиции настаивают на большей осторожности, чтобы избежать многочисленных смертей мирных жителей.

* Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.