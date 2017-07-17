В КНДР выпустили антиамериканские почтовые марки

Северная Корея отметила годовщину Корейской войны и ежегодную "Борьбу против месяца империализма в США", выпустив две антиамериканские почтовые марки. Об этом сообщает CNN. На первой марке изображён кулак, разбивающий американскую ракету. Рисунок второй представляет собой Капитолий с нацеленными на него боеголовками.
Однако антиамериканские образы являются лишь частью собрания смелых и забавных марок, которые КНДР выпускает каждый год. В онлайн-каталоге, выпуском которого занимается государство, содержится более 70 различных изображений. Среди популярных — марки из серии "История революции", "Уважаемый товарищ Ким Чен Ын".
Также в коллекцию входят некоторые неожиданные категории, в том числе "Грибы", "Ракообразные" и "Шахматы". По словам исследователей, Пхеньян превратил индустрию марок в стабильный источник доходов. Самые ярые филателисты Северной Кореи больше всего скупают марки с изображением котят.
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