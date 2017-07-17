В КНДР выпустили антиамериканские почтовые марки

В Северной Корее считают, что у них с США много общего, так как обе страны используют почтовую службу, чтобы обогатиться на доверчивых коллекционерах.

Северная Корея отметила годовщину Корейской войны и ежегодную "Борьбу против месяца империализма в США", выпустив две антиамериканские почтовые марки. Об этом сообщает CNN. На первой марке изображён кулак, разбивающий американскую ракету. Рисунок второй представляет собой Капитолий с нацеленными на него боеголовками.

Однако антиамериканские образы являются лишь частью собрания смелых и забавных марок, которые КНДР выпускает каждый год. В онлайн-каталоге, выпуском которого занимается государство, содержится более 70 различных изображений. Среди популярных — марки из серии "История революции", "Уважаемый товарищ Ким Чен Ын".

Также в коллекцию входят некоторые неожиданные категории, в том числе "Грибы", "Ракообразные" и "Шахматы". По словам исследователей, Пхеньян превратил индустрию марок в стабильный источник доходов. Самые ярые филателисты Северной Кореи больше всего скупают марки с изображением котят.