В Китае решили бороться с Винни Пухом из-за его схожести с Си Цзиньпином

По словам экспертов, за критику председателя КНР в стране даже начали арестовывать.

Издание Financial Times сообщило о том, что герой диснеевского мультфильма Винни Пух стал персоной нон грата в Китае — в минувшие выходные из социальных сетей пропали все изображения и гифки с медвежонком. Роковым для него стало внешнее сходство с председателем КНР Си Цзиньпином.

Официальных объяснений по поводу произошедшего не последовало, однако, как полагает Financial Times, этот шаг — очередной шаг в ужесточении цензуры перед осенним съездом Коммунистической партии Китая, на котором ожидается ряд важных перестановок в руководстве.

Один из экспертов сообщил газете, что ему известно о случаях, когда за критику Си Цзиньпина в соцсетях арестовывали авторов комментариев. "Винни Пух — лишь часть общего тренда", — добавил он.

Сейчас попытки написать по-китайски "Винни Пух" в соцсети Weibo заканчиваются появлением предупреждения "незаконный контент", однако некоторым пользователям пока удаётся обойти это ограничение.