В России изменились правила ПДД

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В России изменились правила ПДД

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Согласно поправкам, развитие электромобилей станет приоритетным направлением автомобильной промышленности на ближайшие несколько лет.

Правительство России утвердило документ об изменении правил дорожного движения. Так, на отечественных дорогах появятся новые знаки — "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств", "Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей", табличка "Экологический класс транспортного средства".

Постановление повлияет на развитие экологически чистого вида транспорта. Появятся новые термины — "электромобиль" и "гибридный автомобиль", а также соответствующие знаки и разметки для обозначения мест зарядки и парковки электромобилей.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения действие дорожного знака "Остановка запрещена" будет распространено на маршрутные транспортные средства вне зоны остановок маршрутного транспорта.

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