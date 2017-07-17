Количество госпитализированных после ДТП на Ставрополье возросло до 22

В результате автобусной аварии в Ставропольском крае травмы получили 29 человек. Сообщается, что среди них есть ребёнок.

Госпитализация потребовалась 22 пострадавшим. Врачи оценивают состояние большинства из них как средней тяжести, один человек находится в тяжёлом состоянии и трое — в крайне тяжёлом. Ранее Лайф писал о том, что были госпитализированы 15 пассажиров автобуса.

Напомним, около полуночи на 251-м км трассы Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и рейсового автобуса. В аварии погибло два человека.

Полиция выясняет обстоятельства аварии.