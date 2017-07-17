В Венесуэле более 7 млн человек проголосовали против политики действующей власти

Главными целями голосования стали судьба учредительного собрания и изменения в конституции страны.

На народном референдуме, проведённом оппозицией Венесуэлы в минувшее воскресенье, 7,1 млн человек проголосовали против созыва учредительного собрания.

Несмотря на исход голосования, власти предупредили, что результаты референдума не будут иметь законной силы. Своё решение они обусловили тем, что выборы проходили без одобрения на законодательном уровне.

Несмотря на то что президент Николас Мадуро призвал провести референдум мирно и спокойно, прокуратура Венесуэлы сообщила о стрельбе, повлекшей за собой гибель двух человек.