Самолёты МиГ-31 уничтожили сверхзвуковую ракету в стратосфере

Также в ходе учений было отработано совместное взаимодействие по противовоздушной обороне.

В преддверии Дня морской авиации ВМФ России экипажи самолётов МиГ-31, дислоцированные на Камчатке, перехватили сверхзвуковую крылатую ракету с боевой стрельбой в стратосфере. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

Перехватчики уничтожили крылатую ракету, летящую на высоте более 12 тысяч метров и скорости в три раза превышающей скорость звука.

Крылатая ракета была запущена из акватории Охотского моря с морского носителя.

В ходе полетов лётчики-истребители отработали взаимодействие в составе пар при выполнении задач противовоздушной обороны. Отметим, что выполнение подобных задач позволяет экипажам МиГ-31 отработать слётанность лётчиков в составе пар и повысить эффективность по перехвату и уничтожению крылатых ракет условного противника.