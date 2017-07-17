Названы самые главные страхи россиян

В опросе ВЦИОМ приняли участие 1,6 тыс. респондентов из 130 населённых пунктов страны.

Основными страхами россиян по-прежнему остаётся боязнь роста цен и возможности начала международного конфликта. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения.

На третьем месте, по данным ВЦИОМ, находится страх, который связан с проблемами со здоровьем и трудностями получения медицинских услуг. Что касается возможности внутренних конфликтов и разгула преступности, то по сравнению с результатом опроса, проведённого в апреле, россияне стали меньше бояться.

Кроме того, россияне боятся снижения доходов и потери работы.

Как сообщает РИА "Новости", по традиции последнюю строчку в этом рейтинге занимают проблемы в семье.

Всего в опросе участвовало 1,6 тыс. человек из 130 населённых пунктов в 46 областях России.