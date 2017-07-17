"Газель" с автоматической коробкой передач презентуют осенью

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"Газель" с автоматической коробкой передач презентуют осенью

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Фото: © РИА Новости/Олег Золото

Обновлённую версию автомобиля "Газель" с автоматической коробкой передач презентуют на выставке ComTrans осенью в Москве. Об этом рассказал журналистам президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин.

По его словам, уже сейчас специалисты тестируют обновлённые автомобили. Также Сорокин добавил, что инженеры ГАЗ создают собственную автоматическую коробку передач, предназначенную для большегрузов "Газон-Next" и для автобусов малого и среднего класса.

Ранее стало известно, что автомобили "Газель-Next" начнут поставлять в Иорданию. Соглашение подписали с компанией Al-Sultan.

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