Из-за холодного лета мёд в России может подорожать в два раза

В связи с этим Союз пчеловодов даже намерен обратиться к президенту и правительству страны с просьбой поддержать отрасль.

Из-за холодного лета и дождливой погоды в России производство мёда упало более чем на 50%. Как рассказал "Известиям" научный руководитель НИИ пчеловодства профессор Вячеслав Лебедев, из-за этого продукт может подорожать в два раза.

— Прогноз, к сожалению, очень плохой. Объёмы производства мёда в этом году могут сократиться в разы, — объяснил Лебедев.

Как отметил в свою очередь президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов, непогода не позволяет пчёлам заготовить мёд даже для собственного прокорма, из-за чего многие пчелиные семьи рискуют погибнуть. Таким образом, пчеловодам придётся оставить всё, что они получили, насекомым, чтобы те смогли пережить зиму.

Бутов также подчеркнул, что в связи с этой ситуацией Союз пчеловодов намерен обратиться к президенту и правительству страны с просьбой поддержать отрасль.