ФСБ поймала преступника, похищавшего по 120 тонн угля в сутки под Иркутском

Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Злоумышленник был ранее судим.

Сотрудники ФСБ поймали преступника, похищавшего по 120 тонн угля в сутки с участка горных работ разреза "Черемховуголь" под Иркутском. Как сообщают в пресс-службе УФСБ России по региону, мероприятия по выявлению и пресечению незаконной деятельности на градообразующем предприятии проводились в рамках кампании по декриминализации топливно-энергетического комплекса региона.

Во время обыска с мест складирования было изъято более 1200 тонн похищенного угля. По версии следствия, подозреваемый несколько месяцев незаконно вывозил его с охраняемой территории разреза на личном автомобиле. В реализации схемы хищения также были задействованы сотрудники добывающей компании.

Сейчас подозреваемый заключён под стражу. В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело. Мужчина оказался ранее судим.

Сотрудники УФСБ произвели задержание в момент очередной разгрузки похищенного угля.