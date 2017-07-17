У подмосковного бизнесмена вымогали 3 млн, натравливая на него бойцовского пса

Четверо злоумышленников также угрожали предпринимателю из Люберец взорвать гранату.

В подмосковных Люберцах задержали четырёх подозреваемых, которые вымогали у местного бизнесмена три миллиона рублей. Примечательно, что они это делали, натравливая на предпринимателя бойцовского пса и угрожая подорвать гранату. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

Примечательно, что злоумышленники угрожали бизнесмену на парковке возле одного из домов на Угрешской улице. Оказалось, что среди преступников, которым от 31 до 49 лет, есть один с судимостью. В отношении них возбудили уголовное дело по статье "Вымогательство" и поместили под стражу.