Главный военный прокурор Украины признался, что жена называет его Пледиком

Своё "плюшевое" прозвище Анатолий Матиос получил благодаря своему спокойному и домашнему характеру. Так, по крайней мере, утверждает его супруга.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, что приезжает со службы настолько физически уставшим и эмоционально выжатым, что супруга дала ему необычное домашнее прозвище — Пледик. Об этом сам Матиос рассказал в интервью телеканалу ТСН.

Кроме того, "плюшевая" кличка подчёркивает некоторые особенности характера прокурора, о которых не знают его коллеги и подчинённые. Жена и близкие отзываются о нём как об очень спокойном и домашнем человеке, отмечают украинские СМИ.

— Жена называет меня Пледиком, потому что я прихожу и прячусь дома. Я настолько выжатым приезжаю с работы, что я не хочу ничего, это большой бич для семьи, но так есть, — рассказал чиновник.

К слову, супруга Матиоса уже не в первый раз упоминается в СМИ. Ранее Лайф сообщал, что военный прокурор Украины получил от жены подарок за полтора миллиона рублей.