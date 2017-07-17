АФК "Система" заявила о техническом дефолте из-за ареста имущества

Финансово-промышленная группа АФК "Система" заявила о своём техническом дефолте. Его причиной стали кредитные обязательства на 3,9 миллиарда рублей в условиях ареста имущества.

В компании пояснили, что арестованы принадлежащие ей акций МТС, "Медси" и БЭСК. Арест наложен Арбитражным судом Республики Башкортостан в рамках рассмотрения иска НК "Роснефть", АНК "Башнефть" и Республики Башкортостан.

С АФК "Система" и АО "Система-Инвест" они требуют 170,6 миллиарда рублей, заявляя, что такие убытки якобы понесла "Башнефть" в связи с её реорганизацией". В АФК "Система" подчеркнули, что технический дефолт является формальным.

В свою очередь, в МТС, 31,76% акций которого принадлежат "Системе" и теперь арестованы, заявили, что эта ситуация не влияет на работу компании.