Установка арок Крымского моста пройдёт с минимальным ограничением судоходства

Морская операция по перевозке и установке арок Крымского моста пройдет при минимальном ограничении судоходства в Керченском проливе. Об этом заявил министр транспорта России Максим Соколов во время поездки на строящийся объект.

По его словам, приостановка движения по фарватеру не превысит трех суток. И сразу же после завершения технологических операций канал будет открываться для прохода судов. Также Соколов подчеркнул, что строители рассчитывают выполнить основные работы на фарватере до наступления осенних штормов.

Как заявил министр, операции по по перевозке и установке арок будут проходить только в отведенные для этого календарные "окна", их будет несколько. В это время суда смогут проходить через Керчь-Еникальский канал, но только после разрешения капитана морского порта Керчь. Отметим, что в течение одного временного "окна" ограничения не могут превышать 72 часов.

Также Соколов отметил, чуто судовладельцев заранее предупреждали о датах морской операции, чтобы они могли скорректировать свои графики. И даже если пароход не успеет пройти пролив в свободное время, период ожидания будет небольшим.