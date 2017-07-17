Фанат увековечил футболиста "Арсенала" на ягодице

Англичанин обещал сделать это, если французский нападающий Александр Ляказетт перейдёт в лондонский "Арсенал".

Фанат футбольного клуба "Арсенал" сделал татуировку с изображением нападающего из Франции Александра Ляказетта на ягодице. Он обещал увековечить любимого футболиста, если тот перейдёт в "Арсенал". Кадры тату фанат выложил в своём "твиттере".

Обещание сделать татуировку молодой человек с ником sxmleach дал ещё 30 июня.

— Если "Арсенал" подпишет контракт с Ляказеттом, я набью его лицо где-нибудь на своём теле, — пообещал он в микроблоге.

Лаказетт пополнил состав "Арсенала" 5 июля. Он покинул французский "Лион", в составе которого выступал с 2009 года.

Кстати, это уже не первый подобный случай. Ранее болельщик английского футбольного клуба "Астон Вилла" Гай Хаггинс набил на своей ягодице татуировку с именем бывшего капитана "Челси" Джона Терри.