Ляшко призвал нардепов на внеочередную сессию Рады для импичмента Порошенко

Парламентарий также предложил коллегам рассмотреть ряд других законопроектов, включая отмену депутатской неприкосновенности.

Лидер фракции РПЛ и украинский депутат Олег Ляшко инициировал внеочередную сессию Верховной рады для рассмотрения нескольких законопроектов, в том числе и о процедуре импичмента президента Петра Порошенко. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

— Фракция Радикальной партии инициирует внеочередную сессию Верховной Рады для рассмотрения законопроектов: об отмене депутатской неприкосновенности, о процедуре импичмента Президента Украины, о временных следственных комиссиях парламента, — пишет Ляшко.

Нардеп также назвал равенство всех представителей власти перед законом лучшим подарком на 26-летие Независимости Украины.

— Для проведения внеочередной сессии с определенным перечнем вопросов надо 150 подписей депутатов. Свои 20 наша команда соберет уже сегодня, — добавил Ляшко.

Лидер фракции РПЛ призвал своих коллег поддержать эту инициативу.

Ранее Лайф писал, что сразу три фракции Верховной рады Украины собираются запустить процедуру импичмента президента Петра Порошенко. Нардепы указали, что на это у них есть как минимум шесть оснований.